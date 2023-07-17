В России хотят начать присваивать звезды глэмпингам и кемпингам

В России хотят классифицировать места размещения туристов на природе, чтобы уточнить требования для них, и ввести сначала добровольную, а после официальную звездность. Соответствующий законопроект подготовил зампред Комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«Основная цель законопроекта в том, что в настоящее время есть разные глэмпинги, кемпинги, а люди не понимают до конца, что это такое», — отметил парламентарий.

Он пояснил, что глэмпинг — это модульный отель, который должен иметь классификацию по звездам, а кемпинг предназначен для отдыха автолюбителей, приезжающих на специальные стоянки и живущих либо в машинах, либо в палатках вблизи них. Поэтому их нужно развести в законе, а также определить требования к их размещению.

По его мнению, документ особенно актуален из-за особенностей летней туристической кампании в регионах страны в текущих геополитических условиях, потому что в России вырос спрос на внутренний туризм. Однако организаторы туристической инфраструктуры зачастую используют легковозводимые объекты для этих целей, указал он.

Правила классификации модульных отелей будет утверждать Минэкономразвития, в них будут отражены форма свидетельства о присвоении определенной категории и требования об информировании о ней потребителей. Ведомство также введет единые перечни классифицированных модульных отелей и аккредитованных организаций, которые занимаются такой классификацией.

В конце марта этого года сообщалось, что научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве разработал «Зеленый стандарт» для туристической инфраструктуры. На его основе в России могут возводиться гостиницы, базы отдыха, кемпинги, отвечающие принципам устойчивого развития.

Ранее были названы самые популярные в России направления приключенческого туризма.