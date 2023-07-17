Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля

Курс евро на Московской бирже превысил 102 руб. впервые с 6 июля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные с торгов.

По состоянию на 09:21 (мск), европейская валюта увеличивалась на 0,86%, достигнув стоимости в 102,08 руб. К 09:26 (мск) курс евро уже фиксировался на отметке в 102,03 руб. К 09:35 (мск) европейская валюта немного замедлила рост и находилась на уровне 101,98 руб. (+0,77%).

Вместе с этим доллар подрос до 90,82 руб., прибавив 0,84%.

Юань вырос на 0,24%, подорожав до 12,65 руб.

15 июля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал рост курса доллара США до 95 руб. При этом он отметил, что 95 руб. за доллар — это один из «уровней сопротивления», далее может последовать 100 руб. за доллар. Антонов добавил, что помочь укреплению российской валюты могут растущая цена на нефть и снижающийся индекс доллара.

До этого экономист Елена Ведута заявляла, что четкое планирование и развитие российской экономики является ключом к спасению при ослаблении рубля.

Ранее в Центробанке назвали приемлемой ситуацию с курсом рубля.