Стало известно о росте МРОТ в четыре раза за 10 лет к 2024 году

Издание РБК сообщило, что в 2024 году МРОТ в РФ вырастет на 3 тыс. руб., то есть до 19 242 руб.

Отмечается, что такой рост МРОТ закреплен в проекте решения Министерства труда и социальной защиты РФ. В случае его принятия в номинальном выражении размер МРОТ вырастет в четыре раза по сравнению с уровнем 2014 года (5 тыс. руб.).

С 2025 года Минтруд планирует изменить методику расчета МРОТ в зависимости от медианной заработной платы. В 2022 году она составила примерно 40 тыс. руб.

Ранее стали известны возможные последствия быстрого повышения МРОТ в России. По мнению экспертов, это приведет к сокращению уровня бедности и росту привлекательности рабочих мест, однако одновременно с этим в стране могут возникнуть проблемы с безработицей и расширением теневого сектора экономики.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.