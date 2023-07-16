В Твери сварили чашку кофе из 100 кг арабики

В Твери сварили самую большую чашку кофе в России из ста килограммов арабики, сообщили соцсети. Пост опубликован в группе «Подслушано в Твери» в социальной сети «Вконтакте».

«Чашка высотой более двух метров была установлена на набережной Афанасия Никитина в рамках празднования Дня города и 888-летия областной столицы», — следует из сообщения.

Достижение зафиксировали в Книге рекордов России.

В этом году стоимость кофе в России может увеличиться на 15% из-за дальнейшего роста цен в основных странах-поставщиках, сообщало РИА Новости со ссылкой на директора по маркетингу компании «МилФудс» Михаила Глухова. Но локальные производители будут стремиться к тому, чтобы потребители не заметили значительного роста цен, добавил он. Крупнейшим экспортером арабики выступает Бразилия, робусты — Вьетнам и Индия, уточнил эксперт.

9 июня фьючерсы на кофе робуста на торгах Лондонской биржи выросли на 2% и составили $2815 за тонну, что стало рекордом с момента запуска торгов кофейными контрактами 15 лет назад. Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия объяснял «Газете.Ru», что в себестоимости производства растворимого кофе биржевая стоимость зеленого зерна составляет только 25%. Все остальное – упаковка, зарплата людей, стоимость переработки, реклама бренда, оптовые и розничные наценки.

Ранее сообщалось, что норильчане съели мороженое весом 300 кг.