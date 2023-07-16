Российские банки стали предлагать вклады в дирхамах, рупиях и тенге

«Дружественные» валюты стали вытеснять «токсичные» во вкладах россиян, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка РФ. Помимо депозитов в китайских юанях, российские банки стали предлагать вклады в индийских рупиях, арабских дирхамах и казахстанских тенге, следует из публикации.

Доля «токсичных» валют, прежде всего долларов и евро, в валютных вкладах физических лиц в российских банках на 1 июня снизилась до 86,6%, следует из статистики регулятора. В денежном выражении это порядка 3,25 трлн руб., или $40,1 млрд, что в 1,4 раза меньше показателя год назад. За тот же период объем средств в «нетоксичных» валютах увеличился почти в 20 раз и составил 500 млрд руб. (эквивалент 44 млрд юаней).

Пока юань занимает лидирующие позиции в структуре валютных вкладов, пишет газета. По ее информации, это связано с ростом товарооборота между Китаем и Россией. «Сбер» сообщил о росте депозитов в «дружественных» валютах на 50% с января этого года. Вклады в дирхамах сейчас предлагают три банка, максимальная доходность по ним составляет около 3% годовых. Депозиты в рупиях и тенге пока являются единичными на рынке, доходность по ним находится на уровне 3% и 0,1% годовых соответственно.

За январь-июнь объем торговли между Россией и КНР вырос на 40,6% и достиг рекордных $114,54. Объем товарооборота между Россией и Индией с начала года увеличился в 3,8 раза и также достиг рекордной отметки — $27,1 млрд., Москва впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии. Товарооборот Казахстана и РФ за пять месяцев этого года достиг $10,5 млрд. При этом доля России в товарообороте Казахстана выросла с 18,6 до 18,8%.

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