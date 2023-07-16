Москва и Московская область готовятся вводить в оборот купюры в 5 и 10 рублей. Крупные компании уже разослали сотрудникам памятки, как проверять новые бумаги на подлинность, сообщает Telegram-канал Mash.

»...кассово-инкассаторские центры уже предоставляют вместо монет номиналом 5 и 10 рублей новые банкноты. А Банк России включил их в памятку о проверке на фальшивость. По сути правила те же, что и для остальных бумаг: на просвет видны водяные знаки и защитные нити, под углом можно увидеть буквы «РР», а у самих цифр номинала повышенный рельеф на ощупь», — следует из поста.

Решение вернуть бумажные пять и десять рублей было принято на фоне роста цен на металл для чеканки монет, пишет Mash.

Центробанк сообщил о намерении возобновить выпуск пяти- и десятирублевых купюр в 2022 году. В конце года в России планировалось возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997-го, ее выпуск прекратили в 2013-м. Также планировалось приступить к выпуску пятирублевой купюры, которую не печатали уже после 1998-го. Сейчас эти банкноты по-прежнему встречаются, но очень редко.

В марте 2023 года зампред Банка России Сергей Белов сообщил об успешном запуске в обращение пяти- и десятирублевых банкнот. По его словам, их начали использовать в некоторых российских регионах.

Ранее в РЭУ им. Плеханова нашли неочевидное объяснение решению вернуться к выпуску пятирублевых купюр.