Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как снизился реальный эффективный курс рубля

Банк России: эффективный курс рубля за полгода снизился на 20,3%

close
100%
Pixabay

Реальный эффективный курс рубля в период с января по июнь снизился на 20,3%, сообщает Банк России.

Согласно данным регулятора, в июне по отношению к маю реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств — основных торговых партнеров России снизился на 3%.

Всего за полгода снижение реального эффективного курса российской валюты составило 20,3%.

До этого в Банке России предупреждали, что ослабление рубля может сильнее отразиться на ценах в стране в ближайшее время. Сейчас эффект ослабления рубля менее заметен, чем обычно.

Аналитики Центробанка также сделали прогноз по уровню зарплат и курсу рубля на 2023 и 2024 годы.

Номинальная заработная плата в России в 2023 и 2024 годах повысится до 10% (+0,3) и 7,9% (+0,7) соответственно, реальная зарплата — вырастет на 4,2% и 2,3% соответственно.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях