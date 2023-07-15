Стало известно, как снизился реальный эффективный курс рубля

Реальный эффективный курс рубля в период с января по июнь снизился на 20,3%, сообщает Банк России.

Согласно данным регулятора, в июне по отношению к маю реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств — основных торговых партнеров России снизился на 3%.

Всего за полгода снижение реального эффективного курса российской валюты составило 20,3%.

До этого в Банке России предупреждали, что ослабление рубля может сильнее отразиться на ценах в стране в ближайшее время. Сейчас эффект ослабления рубля менее заметен, чем обычно.

Аналитики Центробанка также сделали прогноз по уровню зарплат и курсу рубля на 2023 и 2024 годы.

Номинальная заработная плата в России в 2023 и 2024 годах повысится до 10% (+0,3) и 7,9% (+0,7) соответственно, реальная зарплата — вырастет на 4,2% и 2,3% соответственно.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.