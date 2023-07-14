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Британия планирует обязать владельцев госактивов РФ раскрыть о них данные

Forbes: Британия хочет обязать держателей российских госактивов раскрывать данные о них

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Frank Augstein/AP

Власти Великобритании намерены обязать юридические и физические лица, которые владеют в стране активами Банка России, Министерства финансов РФ и Фонда национального благосостояния, раскрывать данные о них британскому Казначейству. Об этом сообщается на сайте парламента Соединенного Королевства.

По словам чиновница Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании Энн-Мари Тревельян, подобные действия позволят повысить информации о том, где размещены российские активы и даст возможность ограничить уход от санкций.

Она утверждает, что британские рестрикции коснулись более 1,6 тыс россиян и компаний из РФ, а также несколько десятков банков, активы которых составляют порядка 1 трлн фунтов стерлингов. Также Соединенное Королевство применило санкции против более 130 олигархов, а сумма их замороженных активов составила 18 млрд фунтов стерлингов.

До этого бывшего первого заместителя председателя Сбербанка Льва Хасиса исключили из британского санкционного списка.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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