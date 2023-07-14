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Сбер продлил срок подачи статей в научный журнал по ИИ и машинному обучению

Прием статей по ИИ и машинному обучению в рамках AI Journey 2023 закончится 31 августа

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Сбер продлил до 31 августа прием статей по искусственному интеллекту (AI) и машинному обучению (ML) в рамках международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2023). Об этом сообщает пресс-служба Сбера

Как уточнили в компании, благодаря этому большее количество исследователей смогут принять участие в отборе.

«Ключевые работы будут опубликованы в научном журнале «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» и его англоязычной версии Doklady Mathematics. Журнал индексируется в ведущих библиографических базах научного цитирования», — говорится в сообщении.

Также в Сбере отметили, что помимо публикации, авторы получат возможность представить их в докладах на международной конференции AI Journey 2023. При этом за лучшую статью предусмотрен приз — 1 млн рублей.

Отмечается, что статья должна быть оформлена в соответствии с правилами проведения отбора и содержать ранее не опубликованные, актуальные научные результаты. Она должна быть написана на русском или английском языке, а издательство обеспечит перевод текстов.

При этом допущенные к отбору статьи рецензируются ведущими российскими специалистами в области AI и ML. Подать статью и ознакомиться с дополнительной информацией можно на сайте AI Journey.

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