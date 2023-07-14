Издатель мобильных видеоигр Gameloft подал заявление о ликвидации своего юрлица в России

По данным документации на сайте Федеральной налоговой службы России стало известно, что издатель и разработчик мобильных видеоигр Gameloft начал процесс ликвидации своего юридического лица в России, зарегистрированного еще в мае 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Gameloft подал заявление о прекращении деятельности юридического лица в межрайонную инспекцию ФНС №46 по Москве. Агентство подчеркивает, что на данный момент в едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и на портале «Федресурс» эти данные пока не отражены.

Издатель и разработчик мобильных видеоигр, который является дочерней компанией французского медиаконгломерата Vivendi, приостановил свою деятельность на территории Российской Федерации и Белоруссии в апреле 2022 года.

До этого стало известно, что полноценный релиз гоночной игры Disney Speedstorm состоится 28 сентября 2023 года. Разработкой проекта занимается студия Gameloft.

Фактически Disney Speedstorm уже запущена – игра вышла в ранний доступ еще 18 апреля 2023 года, но тогда скачать ее могли ограниченное число геймеров.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.