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Российских туристов предупредили о резком подорожании путевок в Турцию

Исполнительный директор АТА Осипова: стоимость отдыха в Турции за год выросла до 70%

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Depositphotos

Стоимость летних туров в Турцию выросла в нынешнем сезоне от 20% до 70% в зависимости от сегмента. Об этом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова, которую цитирует ТАСС.

«Где-то я считаю, что цены выросли процентов на 70%, где-то — на 20%, смотря какой сегмент размещения. Это понятно, инфляция в Турции дает свои плоды», — отметила эксперт.

По ее словам, рост доллара и евро отражается на стоимости путевок. Осипова обратила внимание, что только маржинальность авиакомпаний помогает сдерживать цены.

Но, несмотря на подорожание, российские туристы не отказываются от отпуска в Турции. По словам исполнительного директора АТА, туристы пытаются сэкономить, сокращая длительность отдыха и подбирая более бюджетные отели. Например, вместо гостиницы лакшери, выбирают базу размещения «пять» звезд. Альянс спрогнозировал, что за лето в Турции отдохнут около трех млн россиян.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), туры по самым популярным направлениям подорожали вдвое.

Ранее сообщалось, что Турция для туристов из России стала дороже Мальдив.

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