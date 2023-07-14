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В Индии захотели построить собственные газохранилища

Economic Times: Индия хочет построить хранилища газа для роста доли экологичного топлива

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Depositphotos

Индия хочет построить собственные хранилища газа для того, чтобы нарастить долю использования более экологичного топлива. Об этом заявил председатель государственного Совета по регулированию нефти и газа Анил Кумар Джейн, передает газета The Economic Times.

«Хранилища природного газа позволят поставщикам наращивать запасы, когда цены будут низкими, а также помогут удовлетворить более высокий спрос со стороны промышленности», — отметил Кумар Джейн.

По его словам, также постройка новых хранилищ позволит увеличить динамику поставок топлива в страну. В свою очередь у потребителей будет больше возможностей для перехода на газ.
По данным газеты, у Индии есть 5 млн тонн стратегических запасов нефти, но нет ни одного хранилища для газа. Кроме того, индийские власти хотят нарастить долю газа в энергобалансе с 6,5% до 15% уже через 7 лет.

В начале июля глава Министерства энергетики и возобновляемых источников энергии страны Радж Кумар Сингх заявил, что Индия собралась ввести ограничения на торговлю зеленым водородом в ответ на ограничения, которые ввели другие страны.

Ранее сообщалось, что аномальная жара в Азии повысила спрос на уголь, газ и мазут из России.

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