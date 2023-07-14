В Москве резко выросли продажи дорогого жилья

В Москве по итогам второго квартала 2023 года объем предложения новостроек бизнес-класса составил 20,6 тыс. лотов, что стало максимальным значением за последние пять лет. В премиальном сегменте оказалось 5,9 тыс. лотом – максимум с 2017 года. Об этом пишет РБК заявила директор департамента продаж новостроек NF Group Наталья Сазонова.

Рост предложения новостроек начался в 2022 году и продолжается в 2023-м. В результате, по данным NF Group, по итогам полугодия объем предложения новостроек классов бизнес и премиум в Москве составил 26,5 тыс. лотов, что на 32,5% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

По словам Сазоновой, дорогие предложения продолжают стабильно поступать на рынок. При этом объем предлагаемых лотов вырос за счет дефицита спроса за последний год. Покупательская активность постепенно восстанавливается и подходит к показателям успешного 2021 года.

Она добавила, что за эти годы цена за квадратный метр существенно выросла. Например, в бизнес-классе прирост составил 80%, с 230 тыс. до 417 тыс. рублей за 1 кв. м. В премиум-сегменте квадратный метр подскочил на 30%, с 460 тыс. до 600 тыс. рублей.

19 июня аналитики агентства элитной недвижимости Intermark Real Estate сообщили, что квадратный метр элитного жиля на рынке новостроек Москвы за год подешевел на 2%, а в мае 2023 года сократился на 0,1%, до 1,45 млн рублей.

Ранее сообщалось, что самая дорогая квартира в России стоит почти 3 миллиарда рублей.