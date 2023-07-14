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Россия разрешила поставки молочной продукции белорусского производителя

Вице-премьер Абрамченко: РФ разрешила ранее остановленные поставки с Туровского молочного комбината

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко заявила журналистам, что Россия разрешила транзитные поставки, а также поставки молочной продукции Туровского молочного комбината в Белоруссии.

Ограничения на транзит молочной продукции из Белоруссии через территорию России действовали с 26 июня исключительно в отношении ОАО «Туровский молочный комбинат». Весной Россельхознадзор частично ограничил поставки в Россию продукции этого белорусского предприятия из-за выявленных фальсификаций сыров, — часть молочного жира в них была заменена говяжьим.

Учитывая гарантии Минсельхозпрода Белоруссии о соответствии продукции комбината требованиям ЕАЭС, а также предоставленные ветеринарной службой Белоруссии материалы о проведенной работе по устранению выявленных в ходе инспекций нарушений, Россельхознадзор с 11 июля 2023 года отменил ограничения на ввоз <...> и транзит продукции данного предприятия», — сообщила Абрамченко.

Она также заявила, что страны продолжают работу по интеграции информационных систем в области ветеринарии.

Ранее Абрамченко поручила принять меры по снижению цен на сельхозтехнику из России и Белоруссии.

Ранее в Белоруссии сделали 224-килограммовый глазированный сырок.

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