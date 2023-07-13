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Юристы раскрыли схему наживы на защите авторских прав

«Радио 1»: истцы выкупают авторские права на фотографии, которые были в общем доступе

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В России набирает популярность схема заработка на авторских правах. Истцы привлекают СМИ и крупные организации к ответственности через суды за якобы использование без разрешения их фотоснимков. Юристы рассказали «Радио 1» о новых схемах, которыми пользуются «обладатели авторских прав», чтобы отсудить у компании крупную сумму денег.

Отмечается, что если раньше большая часть судебных заседаний проходила с участием реальных правообладателей снимков и видеозаписей, то сейчас, все чаще, права на произведения, которые долгое время находились в публичном доступе выкупаются.

«Я думаю, что ситуация не будет становиться спокойнее, проблема будет только нарастать, потому что появляются новые истцы, отрабатывается эта механика, техника предъявления исков. Например, настроив искусственный интеллект, можно предъявить не 2,5 тысячи исков, а два миллиона», — рассказал управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.

Также выяснилось, что подобные «обладатели авторских прав» часто заключают договоры с фотографами «задним числом». Таким образом, предъявить претензии к снимку можно даже в том случае, если на момент публикации материала фото не принадлежало истцу.

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш предложила решение для борьбы с наживой на авторских правах.

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