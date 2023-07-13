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Акции российских компаний поднялись в цене на бирже

«Ведомости»: стоимость акций компаний из РФ на Мосбирже выросла до 49,1 трлн рублей с начала года

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Владимир Песня/РИА «Новости»

В период с января по май 2023 года российские компании резко выросли в цене. Их капитализация на Мосбирже подскочила на 28,53%, до 49,1 трлн руб. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные торговой площадки за второй квартал.

По сравнению с первым полугодием 2022-го рост составил 20,34%. Однако до уровней докризисного 2021 года акциям восстановиться не удалось — тогда по итогам второго квартала капитализация равнялась 59,8 трлн руб. В третьем квартале 2021-го она достигла исторического рекорда в 64,8 трлн руб.

В публикации отметили, что индекс Мосбиржи за первые пять месяцев 2023 года поднялся практически на треть (32,7%), до 2860,3 пункта. Сильнее всего за указанный период подорожали расписки Globaltrans (+96,7%).

Аналитики посчитали, что во втором квартале стоимость акций многих отечественных компаний выросла из-за того, что отчеты большинства организаций превзошли ожидания. Кроме того, многие компании объявили о выплатах дивидендов и их реинвестировании. Также на ситуацию повлияло ослабление курса рубля.

В середине апреля первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев рассказал о планах властей запретить торговлю на российских биржах акциями зарубежных компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК), поставляющих вооружение на Украину.

Ранее бизнес допустил отток инвестиций из России из-за новых предложений ФАС.

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