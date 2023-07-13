Экономист сообщил, что рис в России подорожает к осени

Цены на рис на мировом рынке могут вырасти в два раза, если правительство Индии введет запрет на экспорт всех сортов, кроме басмати. Об этом «Газете.Ru» заявил доктор экономических наук, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич. Он отметил, что Индию на мировом рынке смогут заместить производители из Вьетнама и Таиланда.

«Запрет этот будет иметь большое воздействие на мировой рынок, мировые цены вырастут. Они даже сейчас уже выросли. Сейчас там цена может в два раза вырасти. Но опять же это постепенно этот вопрос решается, потому что другие производители будут больше экспортировать, все равно это нивелируется на мировом рынке. Вьетнам, Таиланд будут больше производить, если Индия не будет. Будет как-то замещаться все равно», — сказал он.

По словам Бунича, возможный запрет экспорта риса из Индии не скажется на ценах в России, так как импорт крупы незначительный.

«По импорту риса из Индии мы на там 40-м месте находимся, то есть это вообще незначительная совсем доля. Мы обеспечиваем себя рисом почти на 100%. Мы из Индии покупаем очень мало, поэтому импорт из Индии в России совсем маленький, незначительный, на несколько десятков миллионов долларов, не больше. У нас достаточно своего риса по количеству производства. Тем более, сейчас, наверное, будет решаться вопрос о запрете экспорта риса из России в связи с этим, чтобы не создавалось здесь дефицита. Потому что цены на мировом рынке вырастут — это может побудить производителей продавать на экспорт. Я думаю, цены не должны всерьез меняться», — пояснил он.

Экономист добавил, что к осени рис может незначительно подорожать в рамках общей инфляции.

«В рамках некоторого повышения цен в России, которое сейчас будет происходить к осени, может быть, рис незначительно подорожает. Все равно думаю, что порядковых величин там быть не может. В рамках общей инфляции некоторое подорожание может наблюдаться — и не более того. Цены все взаимосвязаны, и раз все-таки курс рубля поменялся. Влияние на все цены это окажет, потому что не может быть, чтобы одна группа выросла, а другая совсем нет. Понятно, что некоторый рост будет, но совершенно не такой некритичный. Конечно же и главное, что он не будет относиться именно к рисовой группе, то есть это будет общий общий экономический рост цен», — заключил он.

13 июля агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что правительство Индии, крупнейшего в мире поставщика риса, рассматривает возможность временного запрета экспорта всех сортов, кроме басмати. По данным источников, данная мера связана с ростом внутренних цен на рис, индийские власти хотят избежать риска увеличения инфляции.

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