Во «Внуково» рассказали о вылетах бизнес-джетов во время мятежа Пригожина

Cовладелец московского аэропорта «Внуково» и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев заявил в беседе с РБК, что во время попытки мятежа основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина из воздушной гавани экстренно вылетели два бизнес-джета.

Ванцев отметил, что при этом оба самолета выполняли внутренние рейсы, а массовых вылетов бизнесменов из «Внуково» не было.

Глава воздушной гавани также назвал фейком информацию в сети о том, что количество вылетов чиновников и предпринимателей из Москвы на фоне этой ситуации резко увеличилось.

Говоря о влиянии попытки мятежа на работу аэропорта, Ванцев указал, что «Внуково» давно работает «на третьем уровне безопасности», следом за которым идет режим, подразумевающий закрытие аэропорта.

Ранее стало известно, что аэропорт «Домодедово» перевел все международные рейсы в терминал Т2, который был введен в эксплуатацию 11 июля.

13 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге на взлетно-посадочной полосе аэропорта задержали пассажира, который пытался пробраться в салон самолета через багажное отделение и улететь домой. Молодой человек перелез через забор аэропорта, сбежал от охраны и пошел искать нужный ему самолет.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.