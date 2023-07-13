Лицензию «Англо-Американской школы Москвы»* признали недействительной

Лицензия на образовательную деятельность «Англо-Американской школы Москвы» (организация включена Минюстом в список иноагентов) признана недействительной. Об этом свидетельствуют данные реестра лицензий Рособрнадзора.

По состоянию на 13 июля, лицензия организации, выданная столичным департаментом образования и науки 17 мая 2021 года, была признана недействительной приказом от 12 июля 2023 года.

В апреле Тушинский районный суд Москвы приостановил работу Англо-американской школы на 90 суток. По данным пресс-службы, причиной приостановки работы стало отсутствие лицензии. Проверку школы проводила прокуратура и департамент образования и науки Москвы. Было также установлено, что 15 педагогов школы, в основном иностранцы, получили дипломы за границей, но не подтвердили их в России.

Директор школы Магомед Баширов не согласился с доводами прокуратуры и заявил, что администрация школы предпринимает действия для выполнения лицензионных требований.

Англо-американская школа Москвы работает с 1949 года. Там дети могут обучаться с дошкольного возраста до 12 класса. В основном в ней учатся дети американских, британских и канадских дипломатов. В настоящее время в школе обучаются 1200 человек.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.