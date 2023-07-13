Товарооборот между Россией и Китаем заметно поднялся

Товарооборот между Россией и Китаем за первое полугодие вырос до $114,54 млрд, поднявшись на 40,6%. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Главного таможенного управления КНР.

Китай за шесть месяцев ввез в Россию товаров на $52,284 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 78,1%. Поставки из России в КНР поднялись на 19,4%, достигнув отметки в $62,263 млрд.

По итогам июня товарооборот двух стран составил $20,831 млрд, где Россия поставила в Китай товаров на $11,28 млрд, а Китай направил в Россию продукции на $9,551 млрд.

При этом в 2022 году товарооборот России и Китая достиг рекордных $190,271 млрд, подскочив на 29,3%.

В конце июня корреспондент ближневосточного бюро The Wall Street Journal Саммер Саид писал, что Россия находится на грани того, чтобы стать крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обойдя Саудовскую Аравию в этом рейтинге. Это свидетельствует о том, что влияние королевства на мировые рынки ограничено из-за конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что западные страны могут повлиять на торговлю России и Китая.