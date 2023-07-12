Страны «Большой семерки» прокомментировали ситуацию с замороженными активами РФ

Страны «Большой семерки» в совместной декларации по итогам саммита НАТО в Вильнюсе заявили, что активы России останутся замороженными до выплат компенсаций Киеву. Об этом информирует Reuters.

«Активы России в наших юрисдикциях останутся недвижимыми до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — указывается в декларации.

G7 пояснили, что данный механизм задействован в соответствии с их соответствующими правовыми системами.

В заявлении отмечается, что необходимо создать международный механизм возмещения убытков, причиненных Российской Федерацией. Страны «Большой семерки» также выразили готовность изучить варианты разработки подобных механизмов.

До этого страны «Большой семерки» в совместной декларации по итогам саммита НАТО в Вильнюсе согласовали общие приоритеты в оборонных поставках Украине.

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