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Страны «Большой семерки» прокомментировали ситуацию с замороженными активами РФ

G7 пообещали оставить активы РФ замороженными до выплат компенсаций Киеву

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AP

Страны «Большой семерки» в совместной декларации по итогам саммита НАТО в Вильнюсе заявили, что активы России останутся замороженными до выплат компенсаций Киеву. Об этом информирует Reuters.

«Активы России в наших юрисдикциях останутся недвижимыми до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — указывается в декларации.

G7 пояснили, что данный механизм задействован в соответствии с их соответствующими правовыми системами.

В заявлении отмечается, что необходимо создать международный механизм возмещения убытков, причиненных Российской Федерацией. Страны «Большой семерки» также выразили готовность изучить варианты разработки подобных механизмов.

До этого страны «Большой семерки» в совместной декларации по итогам саммита НАТО в Вильнюсе согласовали общие приоритеты в оборонных поставках Украине.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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