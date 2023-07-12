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Минпромторг обновит список товаров для параллельного импорта

Минпромторг подготовит обновленный перечень параллельного импорта через два-три месяца

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Максим Богодвид/РИА Новости

Минпромторг России намерен выпустить обновленный список товаров для параллельного импорта через два-три месяца. Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Его цитируетТАСС.

«Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом», — заявил Осьмаков в кулуарах международной выставки «Иннопром».

Международная промышленная экспозиция «Иннопром» работает в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

Ранее автодилеры назвали летние новинки параллельного импорта в России. В их числе модели Audi и BMW. Также в июне из Китая поставили в Россию модели европейских брендов, которые вызвали интерес у клиентов компании. Это большой кроссовер Audi Q6 за 8,2 млн рублей, а также удлиненные модификации Audi Q5L за 7 млн рублей и Audi A6L за 8 млн рублей.

23 июня Евросоюз ввел 11-й пакет антироссийских санкций, в который вошел запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателями более 1,9 литра.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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