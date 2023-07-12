Активы Совкомбанка достигли 2,3 трлн рублей за 1 квартал 2023 года

Чистая прибыль Совкомбанка за 1 квартал 2023 года составила 23 млрд рублей, активы выросли до 2,3 трлн рублей, а капитал — на 12% (до 214 млрд рублей), сообщает пресс-служба банка.

Ипотечный портфель Совкомбанка вырос на 4% (до 188 млрд рублей), портфель автокредитов вырос на 6% (до 171 млрд рублей), а портфель карт рассрочки «Халва» — на 9% (до 123 млрд рублей).

Портфель кредитов крупным компаниям вырос за 3 месяца на 7% (до 654 млрд рублей), а объем кредитов субъектам МСП вырос на 3% (до 157 млрд рублей).

«Первый квартал этого года сложился для банка удачно. За счет регулярной прибыли и разовых доходов банк вдвое превысил результат 2021 года. Мы использовали период поддерживающих мер ЦБ РФ, чтобы абсорбировать убытки от заморозки активов за рубежом и вырасти по основным показателям», — рассказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

В апреле 2023 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне АА-(RU), сняв статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» и изменив прогноз на «стабильный».

Также в июле 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Совкомбанка на уровне «ruAA», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Кроме того, по итогам 1 квартала 2023 года страховая группа Совкомбанка получила регулярную прибыль в размере 650 млн рублей. Финансовый результат компании «Совкомбанк Лизинг» за 4 месяца 2023 года составил 652 млн рублей.