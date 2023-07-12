Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Активы Совкомбанка достигли 2,3 трлн рублей за 1 квартал 2023 года

Чистая прибыль Совкомбанка за 1 квартал 2023 года составила 23 млрд рублей

close
100%
Unsplash

Чистая прибыль Совкомбанка за 1 квартал 2023 года составила 23 млрд рублей, активы выросли до 2,3 трлн рублей, а капитал — на 12% (до 214 млрд рублей), сообщает пресс-служба банка.

Ипотечный портфель Совкомбанка вырос на 4% (до 188 млрд рублей), портфель автокредитов вырос на 6% (до 171 млрд рублей), а портфель карт рассрочки «Халва» — на 9% (до 123 млрд рублей).

Портфель кредитов крупным компаниям вырос за 3 месяца на 7% (до 654 млрд рублей), а объем кредитов субъектам МСП вырос на 3% (до 157 млрд рублей).

«Первый квартал этого года сложился для банка удачно. За счет регулярной прибыли и разовых доходов банк вдвое превысил результат 2021 года. Мы использовали период поддерживающих мер ЦБ РФ, чтобы абсорбировать убытки от заморозки активов за рубежом и вырасти по основным показателям», — рассказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

В апреле 2023 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне АА-(RU), сняв статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» и изменив прогноз на «стабильный».

Также в июле 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Совкомбанка на уровне «ruAA», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Кроме того, по итогам 1 квартала 2023 года страховая группа Совкомбанка получила регулярную прибыль в размере 650 млн рублей. Финансовый результат компании «Совкомбанк Лизинг» за 4 месяца 2023 года составил 652 млн рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях