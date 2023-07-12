В «Аэрофлоте» рассказали о планах по набору сотрудников

Российская группа «Аэрофлот», в которую входит одноименная авиакомпания, в 2023 году планирует набрать более 900 бортпроводников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«В 2023 году авиакомпании группы увеличили набор бортпроводников, исходя из роста производственной деятельности (рост пассажиропотока на 23,5% и количества выполняемых рейсов на 11,9%). Так, например, только «Аэрофлот» с начала 2023 года принял 452 бортпроводника, еще более 150 человек проходят обучение и до конца сентября приступят к работе. Авиакомпания «Победа» в 2023 году примет на работу около 300 бортпроводников», — говорится в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, в 2022 году штат именно бортпроводников группы «Аэрофлот» составлял 8,827 тыс. человек, в 2021 году 9,404 тыс. человек. По словам представителя «Аэрофлота», снижение численности бортпроводников в 2022 году связано с естественным оттоком.

«В 2022 году компании группы не сокращали бортпроводников, более того, предлагаемая заработная плата для новых сотрудников — выше рынка, но несмотря на это мы отмечали продолжающийся естественный отток бортпроводников, наибольший из авиакомпании «Победа», связанный с корректировкой планов прихода воздушных судов лоукостера», — отметил представитель компании.

При этом отмечается, что в основном сотрудники уходят по собственному желанию.

Кроме того, в компании подчеркнули, что в 2022 году группа «Аэрофлот» увеличила число женщин-пилотов до 97. Как отмечалось в отчете «Аэрофлота» за 2021 год, группа активно нанимает женщин-пилотов.

Так, по состоянию на конец 2021 года в летных подразделениях авиакомпаний группы работали 94 женщины, в том числе 71 – в «Аэрофлоте», 16 – в авиакомпании «Победа» и семь – в авиакомпании «Россия»​​​.

«По состоянию на конец 2022 года в летных подразделениях авиакомпаний группы «Аэрофлот» работали 97 женщин, в том числе 62 – в «Аэрофлоте», 7 – в «Победе» и 28 – в «России», — говорится в отчете за 2022 год.