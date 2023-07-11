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Суточно.ру: Цены на российских курортах за год поднялись на 15%

Гендиректор Суточно.ру Кузнецов: за год российские курорты подорожали на 15%

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

За текущий сезон цены на курортах России поднялись в целом на 15%. Об этом генеральный директор сервиса Суточно.ру Юрий Кузнецов заявил в интервью «Российской газете».

Как отметил эксперт, сильнее всего стоимость отдыха увеличилась в Новороссийске — на 33% (до 3217 рублей за сутки), Лазаревском — на 27% (до 3740 рублей) и Витязеве — на 19% (до 3248 рублей). Кузнецов назвал ажиотажным спрос на Сочи в этом году. На втором месте по по популярности находится Зеленоградск, на третьем — Адлер.

По сравнению с прошлым годом цены снизились в Севастополе — на 7% (до 3011 рублей за сутки), Ялте — на 8% (до 3857 рублей), Ейске — на 17% (до 2771 рубля).

Ранее сообщалось, что для семейного отдыха россияне выбирают Евпаторию, Зеленоградск и Сочи. Согласно опросу, 18% респондентов выбрали Евпаторию в качестве лучшего курорта для семейного отдыха. По 17% голосов набрали Зеленоградск и Сочи. В топ-10 также вошли »Анапа (13%), Геленджик (10%), Адлер (8%), Сириус (5%), Солнечногорск (4%), Махачкала (4%) и Ейск (4%)».

Кроме того, участники опроса отметили Дербент, Ялту, Севастополь, Судак, Гурзуф, Кореиз и Алушту в качестве курортов для семейного отдыха.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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