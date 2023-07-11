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Названы самые популярные для туризма страны у россиян, путешествующих самостоятельно

Исследование: летом россияне стали чаще путешествовать в Токио, Сингапур и Сеул

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Issei Kato/Reuters

В онлайн-сервисе OneTwoTrip рассказали РИА Новости о странах и направлениях, которые стали более популярными у российских туристов летом 2023 года по сравнению с прошлым годом. Лидером оказался Токио, где спрос на гостиницы вырос в шесть раз. Средняя стоимость номера составляет 3,1 тыс. руб. в сутки. На втором месте оказался Сингапур, который россияне стали посещать в пять раз чаще. Стоимость ночи в отеле здесь составляет примерно 5 тыс. руб.

Третье и четвертое места заняли Сеул и Варадеро, которые стали в четыре раза популярнее среди российских туристов. В Южной Корее стоимость ночи в гостинице составляет около 2,3 тыс. руб., а на Кубе — 5,2 тыс. руб. Бангкок также показал рост спроса на 87,5 процента, а средняя стоимость номера в столице Таиланда составляет тысячу рублей в день.

Кроме того, в список популярных направлений вошли Баку и Барселона, чья популярность выросла более чем на 50 процентов, а также Милан, Рим и Фетхие.

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