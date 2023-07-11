Зеленые облигации Москвы приобрели жители 73 субъектов России

Жители 73 регионов Российской Федерации стали владельцами зеленых облигаций Москвы для населения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента финансов столицы.

«Москвичи приобрели наибольшее количество ценных бумаг (57% от общего объема продаж), за ними следуют жители Подмосковья (9,8%) и Санкт-Петербурга (5,6%). Интерес к облигациям также проявили инвесторы из Тюменской, Тверской, Свердловской, Тульской и Нижегородской областей», — отметила министр правительства Москвы и руководитель департамента финансов Елена Зяббарова. Она подчеркнула, что высокие темпы продаж облигаций подтверждают доверие к Москве как надежному эмитенту.

По мнению чиновницы, создан простой и выгодный финансовый инструмент, который заинтересовал широкий круг инвесторов, включая тех, кто ранее не имел опыта в этой сфере. Зяббарова указала, что для жителей это источник дополнительного гарантированного дохода, а для столицы — стимул для развития зеленой экономики и улучшения городской среды.

Средства, полученные от размещения зеленых облигаций для населения, направляются на городской экологический проект по замене дизельных автобусов на электробусы. Замена одного автобуса последнего поколения на электробус позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ на 172–233 кг в год и парниковых газов на 49,4 тонны в год.

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