Венгрия будет покупать газ у Азербайджана

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия заключила договор о закупке газа у Азербайджана, не дожидаясь выделения денег от ЕС для развития инфраструктуры на Балканах. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Сийярто, для Венгрии Азербайджан является одним из самых очевидных источников диверсификации, хотя система газопроводов юго-восточной Европы не рассчитана на большие объемы закупок.

Чиновник добавил, что Будапешт обращался по этому поводу к ЕС, но «брюссельские бюрократы и ухом не повели».

«Мы не ждем ЕС: мы заключили все необходимые договоры с нашими азербайджанскими друзьями, которые в этом году начнут поставлять природный газ в Венгрию, сначала в объеме 100 млн кубометров до конца года», — подчеркнул Сийярто.

Также Будапешт и Баку могут в ближайшее время заключить контракт на хранение 50 млн кубометров.

До этого кабмин РФ одобрил кредит Венгрии на строительство энергоблоков АЭС «Пакш».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.