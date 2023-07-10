«Активиа» в России получит новое название

Французская компания Danone изменит название бренда «Активиа» на «АктиБио» для российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации пресс-службы, изменения коснутся только названия и дизайна упаковки. Сама продукция останется неизменной и будет производиться по тем же стандартам качества, что и раньше.

«Компания Danone в России приняла решение о локализации международного бренда «Активиа» под новым названием «АктиБио» на российском рынке», — говорится в релизе.

В компании добавили, что локализация позволит возобновить инвестирование в развитие продукции, «что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России».

В мае агентство «Прайм» писало, что группа компаний из области сельского хозяйства «Агранта» бизнесмена Сергея Бачина может приобрести российский бизнес французского производителя молочных продуктов Danone.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.