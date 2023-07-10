Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Активиа» в России получит новое название

Французская компания Danone переименует бренд «Активиа» в «АктиБио» для российского рынка

close
100%
Global Look Press

Французская компания Danone изменит название бренда «Активиа» на «АктиБио» для российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации пресс-службы, изменения коснутся только названия и дизайна упаковки. Сама продукция останется неизменной и будет производиться по тем же стандартам качества, что и раньше.

«Компания Danone в России приняла решение о локализации международного бренда «Активиа» под новым названием «АктиБио» на российском рынке», — говорится в релизе.

В компании добавили, что локализация позволит возобновить инвестирование в развитие продукции, «что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России».

В мае агентство «Прайм» писало, что группа компаний из области сельского хозяйства «Агранта» бизнесмена Сергея Бачина может приобрести российский бизнес французского производителя молочных продуктов Danone.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях