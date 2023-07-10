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В России рекордно подорожал лук

РБК: цена лука в российских магазинах впервые превысила 70 рублей за килограмм

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Depositphotos

Цена килограмма лука в российских магазинах впервые превысила 70 рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что цена репчатого лука в мае 2023 года достигла 73,3 рублей за килограмм.

«В последние десять лет цена килограмма репчатого лука в мае колебалась в диапазоне 30–40 руб. Даже в мае 2022 года, когда в поставках импортных товаров в Россию наблюдались масштабные сбои из-за нарушения логистики на фоне санкций, стоимость лука была на 29% ниже», — говорится в публикации.

Подорожание лука связывают с его неурожаем в Центральной и Средней Азии из-за холодной зимы. Из-за сильных морозов овощи на складах испортились. Весной власти Узбекистана, Таджикистана и Казахстана вводили запрет на экспорт лука в том числе в Россию.

До этого газета Le Temps писала, что Швейцария впервые в истории может стать импортером молока из-за закрытия ферм.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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