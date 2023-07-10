Мишустин рассказал о будущем импортных разработок в российской промышленности

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что российская промышленность уже не вернется к прежнему формату работы, в основе которого были импортные разработки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, возврата к прежним моделям работы, которые опирались на импорт иностранных технологий, уже не будет.

Премьер-министр РФ также заявил, что России еще предстоит повысить устойчивость своих производств на фоне санкций, а для этого нужно добиваться технологического суверенитета.

Мишустин подчеркнул, что для этого необходимо максимально снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры и достичь полноценного технологического суверенитета во всех критически значимых отраслях.

До этого стало известно, что ученые Центра развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) считают, что с февраля 2023 года промышленность России демонстрирует уверенный восстановительный подъем, который характерен для кратковременной фазы интенсивного восстановления.

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