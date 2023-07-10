Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали финансовую стабильность России

Песков заверил, что колебания курса рубля не угрожают финансовой стабильности России

close
100%
Shutterstock

Пресс-секретарь президента Российской Федерации заявил, что в Кремле не видят угрозу для финансовой стабильности России.

«В Кремле не видят угрозу для финансовой стабильности страны. Ситуация лучше, чем можно прогнозировать. Что касается курса валют, такое бывает и не угрожает стабильности», — заявил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, беспокоят ли Кремль торги на валютной бирже.

До этого доктор экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов заявил, что курс рубля обязательно скорректируется в ближайшее время и стабилизируется на уровне 78-88 за доллар. При этом любой взлет валюты, который происходит в короткий период времени, всегда заканчивается коррекцией.

Он добавил, что для россиян падение курса рубля будет выражено в росте инфляции, так как в России она сильно связана с курсом валют. Для бизнеса же возрастут финансовые риски, так как нет уверенности в том, что клиенты будут сами платить за разницу курсов.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях