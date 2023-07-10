В Кремле прокомментировали финансовую стабильность России

Пресс-секретарь президента Российской Федерации заявил, что в Кремле не видят угрозу для финансовой стабильности России.

«В Кремле не видят угрозу для финансовой стабильности страны. Ситуация лучше, чем можно прогнозировать. Что касается курса валют, такое бывает и не угрожает стабильности», — заявил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, беспокоят ли Кремль торги на валютной бирже.

До этого доктор экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов заявил, что курс рубля обязательно скорректируется в ближайшее время и стабилизируется на уровне 78-88 за доллар. При этом любой взлет валюты, который происходит в короткий период времени, всегда заканчивается коррекцией.

Он добавил, что для россиян падение курса рубля будет выражено в росте инфляции, так как в России она сильно связана с курсом валют. Для бизнеса же возрастут финансовые риски, так как нет уверенности в том, что клиенты будут сами платить за разницу курсов.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.