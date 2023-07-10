В Белом море стартовал масштабный экологический проект «Роснефти» и «Иннопрактики»

Открыт первый сезон полевых работ в рамках масштабного экологического проекта компании «Роснефть» и негосударственного института развития «Иннопрактика» в Белом море, сообщает пресс-служба «Роснефти». Исследования продлятся три года.

«Два исследовательских судна – «Профессор Зенкевич» и «Картеш» - начали работы в западной и восточной частях акватории. В ходе экспедиций ученые воспроизведут океанологическую съемку, выполненную 100 лет назад одним из основателей отечественной гидробиологии Константином Дерюгиным», — говорится в сообщении.

Цель масштабных исследовательских работ «Роснефти» и «Иннопрактики» в Белом море – оценить влияние глобальных климатических и локальных антропогенных факторов на состояние экосистем северных морей. Научные коллективы судов «Профессор Зенкевич» и «Картеш» берут пробы бактерио-, фито-, ихтио- и зоопланктона, изучают сообщества донных организмов в тех же точках акватории и с применением тех же методов, что и век назад. Актуальные данные о климатических, гидрологических, биологических параметрах Белого моря сравнивают с результатами исследований Дерюгина 1922-1923 гг. Такая точность и аутентичность необходима, чтобы дать обоснованный научный ответ о том, какие климатические и экологические изменения произошли в российской Арктике за столетний период.

«В большинстве морей российской Арктики лед – многолетний, тогда как на Белом море он - однолетний. Но сейчас из-за глобального потепления однолетнего льда в Арктике становится все больше. Соответственно, результаты исследований на Белом море становятся все более и более актуальными для всей российской Арктики, и именно для анализа климатических изменений», - объяснил научный руководитель проекта «Роснефти» и «Иннопрактики», директор Беломорской биологической станции МГУ, доктор биологических наук Александр Цетлин. Белое море – ввиду своих природных характеристик - это своего рода естественный «полигон», идеальная «модель», чтобы составить всеобъемлющее представление об экологическом состоянии морей Арктики в целом. Сравнивая «перепись» обитателей Белого моря, сделанную Дерюгиным с актуальными данными, можно достоверно определить, какие изменения произошли в российской Арктике за 100 лет и чем были вызваны – естественными причинами или, например, деятельностью человека. «Нет задачи остановить изменения, перед нами стоит задача найти стратегию, которая позволит и сохранить природу, и защитить человека», - отметил он.

Вместе с тем, в ходе реализации экологического проекта «Роснефти» и «Иннопрактики» ученые применят самые современные приборы и инновационные методы, в том числе – обследуют дно Белого моря при помощи подводных дронов и проведут молекулярно-генетический анализ обнаруженных организмов, используя единственный в мире находящийся за Полярным кругом секвенатор. Это позволит получить новые данные о фауне арктических морских экосистем и, вероятно, открыть еще неизвестные науке виды.

Исследования, организованные «Роснефтью» и «Иннопрактикой» в Белом море, решают важнейшие для страны и планеты задачи сразу в трех областях: экономической, научной и экологической, объяснил технический руководитель проекта, исполнительный директор Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Шабалин. «Арктика – это четверть российского ВВП, пятая часть экспорта и 28% территории. Но нельзя и забывать и о биоразнообразии: очень много видов рыб, птиц, животных зависят от состояния северных экосистем. Нужны совместные усилия и ученых, и бизнеса, и государства, чтобы отслеживать происходящие здесь процессы. Мы надеемся, что этот проект станет хорошим примером такой кооперации и, по сути, «кирпичом в фундамент» долгосрочного устойчивого развития Российской Арктики», - пояснил Шабалин.

В результате проекта «Роснефти» и «Иннопрактики» будет создана обширная база научных данных и отработаны методические основы мониторинга экологического состояния морей западной Арктики технологиями нового поколения. Эта информация и инструменты необходимы для долгосрочного планирования устойчивого развития арктического региона России.

Для реализации проекта «Роснефти» и «Иннопрактики» в Белом море создана эффективная система кооперации между профильными специалистами из ведущих научно-исследовательских центров страны. К участию привлечены Биологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, Центр морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова, Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Биологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, Зоологический институт РАН. Базой проекта стала Беломорская биологическая станция МГУ имени М. В. Ломоносова.