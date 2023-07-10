В «Яндекс Еде» рассказали о росте прибыли ресторанов-партнеров сервиса Ultima

За год оборот ресторанов в доставке, которые работают с сервисом премиальной доставки из ресторанов от «Яндекс Еды» Ultima, в среднем увеличился на 45%. У несетевых ресторанов этот показатель вырос в среднем более чем в 2 раза. Об этом рассказали в пресс-службе «Яндекс Еды».

Отмечается, что за счет сотрудничества с сервисом Ultima оборот некоторых ресторанных сетей из топ-10 увеличился до 3 раз.

При этом средний чек каждого из заведений, сотрудничающих с Ultima, вырос примерно на 20%, количество заказов увеличилось на столько же.

Таковы показатели ресторанов, которые раньше сотрудничали с «Яндекс Едой», а потом дополнительно подключили услугу Ultima, уточняют в компании.

В заведениях, расположенных в пределах Садового кольца, оборот в доставке за счет сотрудничества с Ultima вырос до 50%.

Оборот ресторанов в районах Тверская — Китай-Город суммарно увеличился благодаря сервису на 44%, в районе Белорусской — на 58%, в Пресненском районе — на 87%. У заведений в пределах Москва-Сити этот показатель совокупно вырос более чем в 4 раза.

Оборот заведений, работающих с услугой Ultima, заметно увеличился в таких категориях, как русская кухня — суммарно на 46%, морепродукты — на 51%, японская — на 61%, паназиатская — на 83%, стейки — на 89%.

Всего Ultima используют больше 200 ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга.

В данный момент на сервисе доступно 69 премиум-заведений.

С услугой Ultima работают популярные рестораны, многие из которых раньше не занимались доставкой и в которых сложно забронировать столик.

Теперь с помощью Ultima москвичи могут заказать авторские блюда из заведений Sartoria Lamberti, «Сахалин» и Mama Tuta, а петербуржцы — из Betulla, Big Wine Freaks и Bist, отмечают в компании.

Заведения, работающие с Ultima, попадают в отдельную подборку «Яндекс Еды» и получают карточку с особым оформлением. Это помогает им привлечь внимание клиентов и увеличить число заказов.