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Стало известно, сколько стоит самая дешевая новостройка в Москве

«Известия»: самая дешевая новостройка в Москве стоит 5,4 млн рублей

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В начале июля 2023 года самая дешевая новостройка в Москве стоит 5,4 млн рублей. Она расположена в районе Люблино, ее площадь 23 кв.м. Об этом газете «Известия» заявили аналитики агентства недвижимости DOLGOV PRO.

«Сейчас в экспозиции на рынке недвижимости Москвы присутствует достаточный объем квартир-студий, которые можно приобрести за 5,4–6,4 млн руб. При этом год назад входной порог был выше — от 5,5 млн до 6,5 млн рублей», — отметили эксперты.

По данным специалистов, с марта по май вырос объем предложения на рынке новостроек. За это время в экспозиции было 52,5 тыс. квартир, что сопоставимо показателю за тот же период 2022 года. При этом сейчас рынок недвижимости постепенно восстанавливается. Например, весной 2023 года было зарегистрировано на 18% больше договоров, чем в зимний период 2023 года.

Генеральный директор брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO Дмитрий Долгов добавил, что рост активности покупателей в этом году произошел из-за изменений ипотечных программ, скидок от застройщиков и появления новых проектов с более выгодными ценами.

24 июня газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» писала, что наибольшая нехватка новостроек на рынке недвижимости Москвы наблюдается в трех округах. В их числе Зеленоградский (ЗелАО), Восточный (ВАО) и Юго-Западный (ЮЗАО) административные округа.

Ранее сообщалось, что в России упали цены на новостройки впервые за год.

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