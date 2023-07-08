Стало известно, на чем страховщики заработают более 1 млрд рублей в этом году

Объем премий по киберстрахованию российских страховщиков в ближайшие два года увеличится в три раза, спрогнозировал Всероссийский союз страховщиков. Это следует из сообщения объединения (есть у «Газеты.Ru»).

Согласно оценкам ВСС, по итогам 2023 года участники отрасли заработают на страховании от рисков кибератак 1,35 млрд руб. По итогам прошлого года показатель составил 750 млн руб. То есть страховщики рассчитывают увеличить свои доходы от направления почти вдвое. В союзе уточнили, что средняя премия за полис от кибератак в 2021 году была на уровне 50 тыс. руб.

«В будущем рынок страхования киберрисков в России может вырасти до 10 млрд руб. Если на данный момент на этот вид страхования приходится менее 1% от всех сборов в корпоративном сегменте рынка, то через несколько лет его доля, в силу развития и популяризации IT-решений, станет существенно более значимой», — отметил президент ВСС Евгений Уфимцев.

Полис страхования от киберрисков обычно покрывает убытки граждан и компаний, которые вызваны хакерскими атаками, уничтожением, кибервымогательством или кражей данных. Если застрахованный бизнес делал перерыв в работе из-за киберинцидента или не смог защитить данные, он также получит возмещение.

Киберстрахование существует в мире с 1997 года. В России оно стало пользоваться спросом в 2017 году после массовых хакерских атак на отечественные компании вирусами WannaCry и Petya. Тогда же в правительственной программой «Цифровая экономика» появился пункт о развитии рынка киберстрахования в стране.

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