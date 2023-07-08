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Минпромторг обязали выдавать генлицензии на экспорт платины и золота

Минпромторг будет на постоянной основе выдавать генлицензии на экспорт платины и золота

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Правительство России постановило, что Минпромторг теперь должен будет на постоянной основе выдавать генеральные лицензии на экспорт платины, металлов платиновой группы, аффинированных золота и серебра в виде слитков, гранул и порошка. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно постановлению, министерство должно будет выдавать генлицензии на экспорт «на основании согласованного Министерством финансов РФ заявления о выдаче генеральной лицензии на экспорт аффинированных драгоценных металлов».

До этого стало известно, что экспорт платины из России в Китай в январе – феврале 2023 вырос в 279 раз в физическом выражении (с 5,99 кг до 1,67 т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении поставки этого металла увеличились с $0,2 млн до $53 млн. Кроме того, увеличились объемы поставок палладия в Китай — с 0,32 т до 2,72 т (с $27 млн до $152 млн).

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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