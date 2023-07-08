Стало известно, как россияне получат зарплату при банкротстве работодателя

Компании-банкроты в первую очередь должны выплачивать долги по зарплате своим сотрудникам. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, который разработало Минэкономразвития.

«...планируется повысить приоритет финансовых интересов персонала таких фирм. Их задолженность по зарплате, которая возникла до объявления компании несостоятельной, будет погашаться раньше, чем налоговые обязательства», — следует из статьи.

В министерстве подтвердили, что такой документ подготовлен и он носит социально ориентированный характер.

Сейчас долги перед работниками, которые появились до объявления банкротства фирмы, выплачиваются после так называемых текущих обязательств. Это значит, что арбитражный управляющий перечисляет деньги еще работающим сотрудникам, плюс на погашение налогов и коммуналку. Только после этого работники могут рассчитывать на выплату зарплаты, которая должна была им поступить, когда фирма еще не стала несостоятельной по решению суда.

Арбитражный управляющий Светлана Хабарова назвала инициативу «хорошей», потому что в приоритете будут выплаты людям. Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев уточнил, что в случае принятия законопроекта возрастут шансы россиян на полное или более существенное погашение долгов обанкротившегося работодателя перед ними, чем сейчас.

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