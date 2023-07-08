Управляющий Банка Греции Яннис Стурнарас заявил, что санкционные меры против Российской Федерации имеют свою стоимость для греческой экономики. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, стоимость санкционных мер против России для экономики страны определенно имеется. Он подчеркнул, что для Греции принцип международных границ важнее, чем эта стоимость. Стурнарас подчеркнул, что из-за последствий приходится сожалеть, но уважение международных принципов превосходит любые расходы.

Таким образом он ответил на вопрос о том, делал ли Банк Греции (центробанк страны) подсчеты о том, в какой степени экономика Греции теряет от применения санкций ЕС против России по показателям темпов экономического роста, сокращения торговли, потере тысяч российских туристов.

До этого президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что абсолютно все финские компании покинули российский рынок, однако это не дало никакого результата.

Он подчеркнул, что хотя после начала конфликта с Украиной против России было введено значительно больше санкционных мер, чем в 2014 году, их эффективность низка из-за различных путей обхода со стороны Москвы.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.