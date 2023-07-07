Украина планирует национализировать «Сенс банк» Фридмана и Авена в июле

Украина планирует национализировать «Сенс банк», акционерами которого являются российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен в середине июля, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

«Украина планирует национализировать «Сенс Банк»... у его российских владельцев уже на следующей неделе», — пишет агентство.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что власти страны начали национализацию бывшего «Альфа-банка Украина», переименованного в «Сенс банк», у которого есть акционеры российского происхождения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который определяет процедуру национализации системообразующих банков во время военного положения на территории страны.

По информации Нацбанка Украины, на сегодняшний день в стране всего 14 системообразующих банков: «А-Банк», «Альфа-Банк Украина», «Кредобанк», «ОТП Банк», «Ощадбанк», «Южный», «ПриватБанк», «Пумб», «Райффайзен Банк», «Таскомбанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», «УкрСиббанк», «Универсал Банк».

Ранее в Крыму назвали предварительную сумму от продажи имущества украинских бизнесменов.