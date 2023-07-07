Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина планирует национализировать «Сенс банк» Фридмана и Авена в июле

Bloomberg: Украина планирует национализировать «Сенс банк» в середине июля

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Украина планирует национализировать «Сенс банк», акционерами которого являются российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен в середине июля, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

«Украина планирует национализировать «Сенс Банк»... у его российских владельцев уже на следующей неделе», — пишет агентство.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что власти страны начали национализацию бывшего «Альфа-банка Украина», переименованного в «Сенс банк», у которого есть акционеры российского происхождения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который определяет процедуру национализации системообразующих банков во время военного положения на территории страны.

По информации Нацбанка Украины, на сегодняшний день в стране всего 14 системообразующих банков: «А-Банк», «Альфа-Банк Украина», «Кредобанк», «ОТП Банк», «Ощадбанк», «Южный», «ПриватБанк», «Пумб», «Райффайзен Банк», «Таскомбанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», «УкрСиббанк», «Универсал Банк».

Ранее в Крыму назвали предварительную сумму от продажи имущества украинских бизнесменов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях