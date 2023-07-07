Центробанк понизил курс доллара и евро

Российский Центробанк установил курс доллара на 8–10 июля на уровне 91,6879 рубля, то есть на 88 копеек ниже предыдущего показателя, курс евро был понижен на 90 копеек, до 99,8189 рубля. Об этом говорится на сайте Банка России.

Согласно его данным, курс юаня был снижен на 12 копеек, до 12,6377 рубля.

Ранее экс-зампред Центробанка, гендиректор рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов заявил в интервью газете «Известия», что курс доллара не достигнет трехзначных чисел в июльской волне укрепления к рублю. Сухов ожидает, что среднее значение курса доллара в 2023 году составит 80–85 рублей за единицу «американца». Евро же будет колебаться на уровне 7–8 рублей выше доллара, добавил он.

6 июля на торгах Мосбиржи доллар и евро поднимались до пиковых значений с марта прошлого года. Максимальные отметки американской и европейской валют были 93,5 рублей и 102 рублей соответственно. Но уже к середине дня курсы скорректировались до 92 рублей и 100 рублей.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.