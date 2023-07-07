СМИ: комиссию за переводы вне СБП взимают все крупнейшие банки

Все системно значимые банки России взимают с клиентов комиссию за переводы в другие кредитные организации вне Системы быстрых платежей (СБП) за редким исключением, свидетельствуют результаты анализа, проведенного РИА Новости.

Так, в Сбере комиссия при переводе на карту другого банка с дебетовой карты составит 1,5% от суммы перевода, но не менее 30 рублей, а с кредитной - 3%, минимум 390 рублей. ВТБ при переводе по номеру карты берет комиссию 1,5% от суммы, но не менее 50 рублей, а в случае перевода по реквизитам комиссия составит 0,5% от суммы с минимумом в 10 рублей и максимумом в 3000 рублей.

»Тинькофф банк» берет комиссию за переводы в другие банки, если их объем превышает 20 тысяч рублей в месяц. В Райффайзенбанке комиссия за переводы по номеру счета составляет 0,75% при минимуме 50 рублей и максимуме 1000 рублей, перевод же по номеру карты обойдется в 1,5% от суммы, но не меньше 50 рублей, а с кредитной карты 3% от суммы перевода.

Также в анализе РИА Новости приводятся данные о комиссии при переводе без СБП у банков «Юникредит», Газпромбанк, Московский кредитный банк, «Открытие», Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк и Росбанк.

При этом агентство отмечает, что некоторые участники рынка предлагают переводы без комиссий в рамках собственных льготных программ: например, для клиентов, совершающих операции с помощью собственных систем переводов банка по номеру телефона или при наличии платной ежемесячной подписки. Также без комиссии осуществляются переводы в рамках СБП на сумму до 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова призвала Сбер отменить комиссии за переводы в другие банки. В свою очередь экономист Андрей Бархота назвал эту идею утопической, а экономист Татьяна Рычкова заявила, что отмена комиссий может спровоцировать рост мошенничества и снижение финансового результата кредитных организаций.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.