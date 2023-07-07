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В Сбере рассказали о важности обеспечения безопасности персональных данных клиентов

Кирилл Царев: с помощью ии предотвращается огромное количество мошеннических действий

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Depositphotos

Выигрывать будут те участники рынка, кто обеспечит безопасность данных и докажет это клиенту. Об этом в рамках дискуссии «Платежи и инновации» на Финансовом конгрессе Банка России заявил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

На мероприятии он отметил важность обеспечения банками безопасности персональных данных клиентов. По его словам, сегодня данные сведения являются важным фактором.

«На мой взгляд, защита персональных данных, и те компании, которые будут лучше с этим справляться, это и есть некий новый стандарт, который важен для клиента, потому что данные становятся не просто «новой нефтью», а становятся важным фактором, потому что на них теперь очень много чего можно построить», — сказал Царев.

Первый зампред правления Сбера подчеркнул, что сегодня с помощью искусственного интеллекта предотвращается огромное количество мошеннических действий.

Ранее старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский сообщил, что в первом полугодии 2023 года клиенты Сбера вложили в готовые инвестиционные и накопительные решения 227 млрд рублей — на 62% больше, чем за тот же период прошлого года.

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