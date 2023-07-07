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Более половины россйских компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в этом году

HeadHunter: 53% компаний в России планируют повысить зарплату сотрудникам в 2023 году

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Depositphotos

Более половины российских компаний (53%) собираются повысить оплату труда своим сотрудникам в 2023 году, из них 35% намерены увеличить фиксированную часть зарплаты (оклад). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос рекрутинговой компании hh.ru.

Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина назвала сферы, в которых персонал ждет наибольшее увеличение зарплат по решению работодателей. Это розничная торговля (58% руководителей компаний заявили о намерении увеличить оплату труда), non-food FMCG (61%), строительство и недвижимость (63%) и IT (64%).

Данина пояснила, что рост зарплат именно в этих отраслях связан с тем, что в них наблюдается повышенный спрос на опытных и квалифицированных сотрудников.

Специалист отметила, что в ряде сфер персонал уже получил прибавку к зарплате. Речь идет о сотрудниках сфер науки и образования, искусства и развлечений. Также зарплату повысили работникам спортивных клубов и салонов красоты.

В июле компания Superjob сообщила, что в России на фоне кадрового дефицита стали расти средние зарплаты курьеров. В первом квартале 2023 года она составила около 55 тыс. руб. в месяц. В ряде регионов показатель вырос на 13% в годовом выражении.

Ранее в hh.ru рассказали, в какие страны россиян стали чаще звать на работу.

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