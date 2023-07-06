Размер льготного кредита по сельской ипотеке» увеличен до 6 млн рублей

Председатель правительства России Михаил Мишустин объявил, что максимальный размер льготного кредита по программе «Сельская ипотека» повышен с 3 до 6 млн рублей в качестве расширения для россиян условий участия в государственной программе кредитования. Его слова приводит ТАСС.

«Возрастает размер льготного кредита с 3 до 6 млн рублей для жителей тех субъектов РФ, которые применяют этот механизм», — сказал премьер-министр на заседании правительства.

По его информации, в рамках программы «Сельская ипотека» льготные кредиты по ставке до 3% годовых взяли свыше 100 тыс. человек.

Как пояснил Мишустин, у граждан должен быть широкий выбор при покупке жилья в сельской местности, поэтому «можно будет взять кредит и на покупку квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах». Помимо того, за счет кредитных средств станет возможным купить готовый домокомплект и построиться своими силами, добавил он.

До этого Сбербанк сообщил, что с 15 сентября начинает прием заявок по программе «Сельская ипотека» для приобретения или строительства жилого дома на сельских территориях.

Ранее кабмин снизил ставку по «Сельской ипотеке» с 3 до 0,1% для приграничных территорий.