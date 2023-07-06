Альфа-Банк предложил клиентам зарабатывать на кредитной карте

Альфа-Банк сообщил о возможности заработать на кредитной карте, получая суперкэшбэк до 100%, а также гарантированный кэшбэк 5% за покупки в 4 категориях на выбор.

Отмечается, что теперь владельцы кредитных карт смогут снимать наличные без процентов и комиссии — до 50 тыс. рублей ежемесячно в рамках льготного периода.

Кроме того, обладатели кредитки могут целый год не платить проценты по ней.

«Это уникальное для рынка условие действует на любые покупки, совершенные в первые 30 дней с начала использования карты», — добавили в пресс-службе Альфа-Банка.

Ранее сообщалось, что на платформе Альфа-Банка «А-Токен» разместили цифровые облигации на 300 млн рублей.