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США нарастили поставки товаров из России

BLS: США увеличили импорт товаров из России более чем в два раза в мае

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wikimedia

США в мае 2023 года нарастили поставки товаров из России в 2,3 раза по сравнению с апрелем, до $504 млн. Об этом свидетельствуют данные бюро статистики США (Bureau of Labor Statistics, BLS).

Согласно приведенным табличным значениям, в апреле 2023 года объем импорта товаров из России составлял $215,6 млн.

По данным BLS, объем поставок американских товаров в США в мае снова уменьшился и достиг отметки в $60 млн. При этом месяцем ранее этот показатель был на уровне $65,2 млн.

16 февраля газета «Известия» со ссылкой на слова директора по экономической политике НИУ ВШЭ Юрия Симачева писала, что за последние 19 лет российская экономика стала менее зависимой от импортных товаров и продукции. За этот промежуток времени данный показатель сократился с 49% в 1999 году до 39% по итогам 2018-го. По его словам, показатель зависимости России от импорта зарубежных товаров оказался значительно ниже, чем в Канаде, Австралии (в 1,5 раза) и Германии (в 1,3 раза).

Ранее сообщалось, что США пытаются порвать российскую экономику, наращивая импорт из РФ.

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