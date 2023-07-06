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Центробанк скоро будет готов подать иски по возврату замороженных активов России

Набиуллина: ЦБ РФ подготовил почти все для подачи исков по возврату замороженных активов

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Пресс-служба Госдумы РФ

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса заявила, что в регуляторе подготовили почти все необходимое для подачи исков по возврату замороженных российских активов за рубежом, но есть проблемы с адвокатами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Юридически у нас почти все готово. У нас есть сложности с выстраиванием работы с адвокатами, которые могут защищать наши интересы в зарубежных судах, потому что на это существуют ограничения», — сказала Набиуллина.

До этого глава Центробанка в кулуарах Финансового конгресса ЦБ РФ назвала хорошей идеей создание международного депозитарного расчетного хаба для дружественных стран.

4 июля стало известно, что Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около €2 млрд или $2,5 млрд с начала спецоперации.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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