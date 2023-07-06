Стало известно о снижении интереса россиян к ипотеке

По итогам второго квартала 2023 года интерес россиян к ипотечным продуктам сократился на 24% по сравнению с показателями первого квартала. Об этом в своем исследовании сообщили аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Аналитики выяснили, что последние три месяца интерес пользователей маркетплейса к ипотечным продуктам пошел на спад и снизился на 12% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Самое большое падение наблюдалось в апреле и мае, когда интерес к ипотечным продуктам сократился на 20%.

По данным исследования, лидером среди всех ипотечных программ стала семейная ипотека — 23%. На втором месте по популярности является ипотека на вторичную недвижимость, которой интересовались 19% россиян. Замыкает тройку военная ипотека (14%).

По словам исполнительного директора «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, в первом квартале интерес к ипотеке рос и относительно аналогичного периода прошлого года этот показатель поднялся на 17%. Однако во втором квартале ситуация резко изменилась. В частности, это произошло из-за политики Центробанка, который ввел 1 мая требование о введении макропруденциальных ограничений по ипотечным кредитам, чтобы вынудить банки отказаться от популярных кредитов с околонулевыми ставками.

4 июля первый зампред ЦБ Юдаева сообщила, что ипотека на 30 лет широко не распространена в России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продумать повышение суммы ипотеки для многодетных семей.