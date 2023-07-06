В России ситуацию с товарами и ценами назвали стабильной

Ситуация с товарами и ценами на них в крупнейших торговых сетях России находится на стабильном уровне. Об этом ТАСС заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«В торговых сетях - членах АКОРТ ситуация с товарами и ценами остается стабильной. Крупные ретейлеры придерживаются долгосрочных планов поставок и работают с надежными поставщиками», — отметил Караваев.

По его словам, благодаря стабильным поставкам получается сгладить все резкие ценовые колебания в моменте.

Он добавил, что в сегменте продовольственных товаров невысокая зависимость от импорта. А вот изменения цен на непродовольственные товары могут колебаться в разных направлениях.

25 июня доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод заявил, что цены на черешню, нектарины и персики в России упали более чем в два раза, так как на полках магазинов появился новый урожай из Узбекистана, Таджикистана и южных российских регионов.

Ранее сообщалось, что Россия стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией.